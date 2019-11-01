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Россия рассмотрит выделение экспортного кредита на АЭС в Узбекистане

Конкретные условия будут обсуждаться на переговорах по линии министерств финансов двух стран

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ готово рассмотреть выделение экспортного кредита на строительство Росатомом АЭС в Узбекистане. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько на брифинге, посвященном заседанию Совета глав правительств стран ШОС с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Заседание пройдет в Ташкенте 1-2 ноября.

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"Что касается источников финансирования, то - с учетом значения этого проекта - правительство РФ готово рассмотреть вопрос о выделении государственного экспортного кредита. Конкретные условия будут обсуждаться на переговорах по линии министерств финансов России и Узбекистана", - сказал он.

Приходько подчеркнул, что проект сооружения АЭС является стратегическим для российско-узбекских отношений и находится на особом контроле в правительстве России, включая вопросы контрактации и финансирования. Предварительные оценки стоимости АЭС имеются, и являются предметом переговоров с узбекистанскими коллегами. "Цены подобных проектов не предаются огласке ни до, ни после заключения контракта", - подчеркнул первый замруководителя аппарата правительства РФ.

В сентябре 2018 года главы правительств РФ и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики, в соответствии с которым Росатом планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

17 мая 2019 года Узатом и Росатом в Ташкенте подписали контракт на проведение инженерных изысканий на площадке строительства атомной электростанции. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Как ранее заявлял журналистам глава Росатома Алексей Лихачев, все решения для строительства АЭС в Узбекистане могут быть найдены до конца текущего года.

Месторождения в Узбекистане

Как отметил Приходько, компания "Зарубежнефть " может получить новые месторождения в Узбекистане, идет работа по передаче совместному с "Узбекнефтегаз" предприятию лицензий на право пользования недрами на ряде месторождений. 

"В Узбекистане работает "Зарубежнефть". Партнером выступает "Узбекнефтегаз", с которым создано совместное предприятие "АндижанПетро". В настоящее время проводится работа по передаче этому совместному предприятию лицензий на право пользования недрами на месторождениях Южный Аламышик, Хартум, Восточный Хартум", - сказал Приходько.

Как пояснил ТАСС представитель "Зарубежнефти", речь идет о подготовке договоров продажи добываемой на этих месторождениях нефти.

Помимо этого, Приходько отметил сотрудничество "Татнефти" и "Узбекнефтегаза", компании ведут доразработку месторождений Палванташ, Западный Палванташ и Андижан, изучают возможность совместной геологоразведки Приташкентского инвестиционного блока.

"Зарубежнефть" и "Узбекнефтегаз" 5 апреля подписали соглашение об основных условиях реализации проекта в Узбекистане и дорожную карту по совместной работе на месторождениях Хартум, Восточный Хартум и Южный Аламышик.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичПриходько, Сергей ЭдуардовичУзбекистанЛихачев, Алексей Евгеньевич
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