Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санация на финансовом рынке

Выплаты клиентам "Эксперт банка" после отзыва лицензии начнутся не позднее 15 ноября

Банки-агенты для проведения выплаты будут отобраны до 7 ноября

МОСКВА 1 ноября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 15 ноября начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам омского "Эксперт банка", у которого Банк России 1 ноября отозвал лицензию. Об этом говорится в сообщении АСВ.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 15 ноября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО "Эксперт Банк", а также разместит на сайте агентства официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банки-агенты для проведения выплаты будут отобраны до 7 ноября. Возмещение по вкладам выплачивается за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма возмещения по банковскому вкладу в иностранной валюте рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 1 ноября.

По данным ЦБ, организация внутреннего контроля "Эксперт банка" признана неэффективной. Также ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении банка в сомнительные операции и отсутствии у его руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности. По величине активов кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ. Уставный капитал составлял 1,16 млрд рублей.

Уточняется, что Банк России в течение года неоднократно применял к "Эксперт банку" меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Теги
РоссияСанация на финансовом рынке
Реклама на ТАСС
"Ъ": экспорт подсолнечника из России может побить рекорд 2001 года
Это связано с высоким урожаем культуры и низкими ценами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС