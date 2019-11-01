Выплаты клиентам "Эксперт банка" после отзыва лицензии начнутся не позднее 15 ноября

МОСКВА 1 ноября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 15 ноября начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам омского "Эксперт банка", у которого Банк России 1 ноября отозвал лицензию. Об этом говорится в сообщении АСВ.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 15 ноября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО "Эксперт Банк", а также разместит на сайте агентства официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банки-агенты для проведения выплаты будут отобраны до 7 ноября. Возмещение по вкладам выплачивается за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма возмещения по банковскому вкладу в иностранной валюте рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 1 ноября.

По данным ЦБ, организация внутреннего контроля "Эксперт банка" признана неэффективной. Также ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении банка в сомнительные операции и отсутствии у его руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности. По величине активов кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ. Уставный капитал составлял 1,16 млрд рублей.

Уточняется, что Банк России в течение года неоднократно применял к "Эксперт банку" меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.