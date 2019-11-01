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"Ъ": экспорт подсолнечника из России может побить рекорд 2001 года

Это связано с высоким урожаем культуры и низкими ценами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Экспорт подсолнечника из России по итогам октября 2019 года достигнет 30 тыс. тонн, в то время как в октябре 2018 года было экспортировано лишь 6 тыс. тонн, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на "Совэкон".

Экспорт этой культуры стимулируют высокий урожай и низкие цены, уточняется в сообщении. Так, по данным Минсельхоза, на 29 октября фермеры собрали 13,1 млн тонн подсолнечника (+18%), а котировки, как отметил "Совэкон" снизились до 15,65 тыс. рублей за тонну (-17,5%), пишет "Ъ".

В целом, по прогнозам, экспорт подсолнечника в сентябре-августе 2019 года может составить 500 тыс. тонн (+10%), что станет рекордом с 2000-2001 годов, когда было экспортировано 700 тыс. тонн.

Тем временем, с целью стимулировать вывоз переработанной продукции, масложировый союз уже не раз предлагал повысить экспортную пошлину до 20% (с 6%). По предварительным подсчетам, при ее повышении, трансфер в пользу заводов может вырасти на 30-35 млрд рублей.

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Россия
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