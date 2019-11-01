Комплексный подход к строительству привел к увеличению темпов ввода жилья Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Переход от точечной застройки к комплексному подходу в строительстве обеспечивает рост темпов ввода жилья на Ставрополье, сообщил в пятницу ТАСС министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий.

В Ставропольском крае за 10 месяцев 2019 года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 734,5 тыс. кв. м жилья, что на 15% больше уровня 2018 года. В секторе индивидуального жилищного строительства было введено более 430 тыс. кв. м. жилья, что на 40% выше уровня прошлого года.

"Увеличение объема ввода жилья в регионе - ожидаемый тренд, который вызван комплексным подходом к освоению территорий. Сегодня мы уходим от точечной застройки, формируем совершенно новый подход к строительству жилья. Крупнейшие девелоперы проектируют и строят масштабные жилые комплексы и целые микрорайоны, куда сразу закладывается благоустройство территорий, логистика, инфраструктура", - сказал Когарлыцкий.

Лидером по вводу жилья в регионе является крупнейший город края Ставрополь, где с начала года ввели 276 тыс. кв. м жилья. Лидером по вводу в индивидуальном жилищном строительстве стал Шпаковский район, где в 2019 году введено уже 139 тыс. кв. м жилья.

"Сказывается и стабилизация рынка строительной отрасли в целом. Состояние неопределенности в связи с переходом на проектное финансирование проходит, игроки рынка начинают осваиваться в новых условиях, проанализировали свои перспективы и теперь начинают планировать и запускать новые проекты уже с учетом изменившегося законодательства. Также застройщики в настоящее время завершают объекты, стартовавшие еще по старым правилам, без использования эскроу-счетов", - отметил министр.

Увеличение объемов вводимого в эксплуатацию жилья является ключевой целью нацпроекта "Жилье и городская среда". Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.