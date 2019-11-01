РБК: МЭР предложило перевести стратегическую инфраструктуру на российское ПО

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) РФ предложило ввести требования, обязывающие устанавливать российское программное обеспечение на объектах критической инфраструктуры. Об этом написало издание РБК со ссылкой на копию письма заместителя главы Минэкономразвития Азера Талыбова, которое он направил в коллегию Военно-промышленной комиссии РФ, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Минкомсвязи.

По информации издания, предложение разработано вслед за поручением вице-премьера РФ Юрия Борисова подготовить изменения в закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)". Талыбов в письме предложил обязать владельцев объектов КИИ использовать только отечественное оборудование и программное обеспечение. Более того, также предлагается запретить иностранным компаниям взаимодействовать с сетями и информационными системами КИИ. При этом график перехода на российский софт будет определен дополнительно.

Талыбов также считает необходимым закрепить положение, что именно граждане России без двойного гражданства должны быть конечными бенефициарами юридических лиц, которые обеспечивают взаимодействие сетей и систем критической инфраструктуры. По его мнению, такая мера позволит снизить уровень доступа иностранных государств и граждан к стратегическим объектам инфраструктуры.

В свою очередь, представитель Минкомсвязи отметил изданию, что вопрос замещения иностранного софта российским прорабатывается ФСТЭК и Минпромторгом. Он добавил, что использование отечественного ПО позволит повысить безопасность и устойчивого функционирования КИИ.