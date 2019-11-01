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Правительство поручило разработать планы роста инвестиций в основной капитал

Планы необходимо утвердить до 16 декабря

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Планы инвестиционного развития субъектов РФ с целью ускорения темпов роста инвестиций в основной капитал должны быть утверждены до 16 декабря. Об этом говорится в решениях, принятых на заседании правительства РФ 30 октября.

В соответствии с решениями, федеральным органам исполнительной власти - ответственным исполнителям мероприятий Плана действий по ускорению роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте поручено обеспечить разработку и утверждение до 16 декабря планов по достижению установленных целевых показателей, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров в пятницу.

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Федерации по решению правительства должны обеспечить разработку и утверждение до 16 декабря 2019 года планов инвестиционного развития субъектов РФ с целью ускорения темпов роста инвестиций в основной капитал и повышения не менее чем до 27% их доли в валовом региональном продукте.

Минэкономразвития, Минфин и ФАС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предписано обеспечить принятие актов, обеспечивающих единый порядок разработки и утверждения инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющих другие регулируемые виды деятельности, а также компаний с преобладающим участием государства в их уставных капиталах.

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