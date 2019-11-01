Правительство одобрило отмену идентификации победителей лотерей с призом до 15 тыс. рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство России одобрило и рекомендовало внести в Госдуму законопроект, который позволяет операторам лотерей не проводить идентификацию победителей при выигрыше до 15 тыс. рублей. Об этом говорится в решениях, опубликованных в пятницу на сайте кабмина по итогам заседания, проведенного в среду.

Законопроектом вносятся изменения в статью 20 Федерального закона "О лотереях", а также в статьи Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Дополнить Федеральный закон нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится (при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей, за исключением случая, когда возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)", - говорится в сообщении.

Также данный законопроект предлагает отнести операторов, которые выплачивают выигрыш по итогам проведения лотереи, к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом. Кроме того, оператору предоставляется право на основании договора поручать проведение идентификации участника лотереи кругу лиц, устанавливаемому законопроектом.