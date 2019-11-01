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Депутаты Хабаровского края отменили налоговые льготы на добычу леса и золота

Налоговые льготы сохраняются для предприятий, которые ведут глубокую переработку леса

ТАСС, 1 ноября. Дума Хабаровского края отменила налоговые льготы для предприятий, заготавливающих лес и добывающих золото и ведущих другие высокорентабельные виды экономической деятельности. Председатель фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края Сергей Зюбр сообщил ТАСС, что только из-за золотодобытчиков в 2016-2018 году объем выпадающих доходов в регионе составил 2,5 млрд рублей.

"Есть региональный инвестиционный проект: такая программа, где предоставляются льготы определенным категориям предприятий. По добыче золота принято решение - исключить из программы деятельности предприятий. <...> За три года, 2016, 2017, 2018, из-за этих предприятий выпадающих доходов в крае получилось 2,5 млрд рублей. <...> При этом заплатили они в краевой бюджет всего 450 млн рублей, вот и вся экономика", - сообщил Зюбр, уточнив, что депутаты приняли решение окончательно, в двух чтениях.

В пресс-службе думы Хабаровского края ТАСС уточнили, что под отмену налоговых льгот попали предприятия, которые занимаются добычей и обогащением угля и антрацита, добычей металлических руд и прочих полезных ископаемых, производством драгоценных металлов и те, кто ведет рубку леса. Налоговые льготы сохраняются для предприятий, которые ведут глубокую переработку леса. Изменения коснутся отношений с компаниями с 1 января 2020 года.

По итогам 2018 года в Хабаровском крае произведено 5 млн 824 тыс. кубометров необработанных лесоматериалов, по данным на начало 2019 года здесь было зарегистрировано 120 арендаторов земли для заготовки древесины. Добычу драгоценных и цветных металлов в регионе ведут 24 предприятия, они добывают рудное и россыпное золото, платину, разрабатывают оловорудные месторождения. В отрасли работает 8,4 тыс. человек, по итогам 2018 года было добыто 24,8 тонны золота, 62,2 тонны серебра и 228 килограмм платины.

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