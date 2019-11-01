Набиуллина: баланс рисков в России сместился в сторону дезинфляционных факторов

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Баланс основных рисков в денежно-кредитной политики Российской Федерации в настоящее время сместился в сторону дезинфляционных факторов. Об этом заявила в пятницу в Минске председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на международном форуме, посвященном вопросам повышения доверия к национальным валютам.

"Сейчас в России баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов. Буквально недавно понизили наш прогноз по инфляции до 3,2-3,7% на конец этого года. В следующем году мы ожидаем инфляцию 3,5-4%", - отметила Набиуллина.

По ее словам, до этого ЦБ проводил "дезинфляционную политику умеренно жесткую, буквально в последние месяцы, по оценке ЦБ, вошли в диапазон нейтральной ставки". "Вроде, с одной стороны, мы должны быть этому рады, но, с другой стороны, понимаем, что такое замедление инфляции произошло из-за слабого спроса, в том числе из-за этого и бюджетные средства расходуются с некоторым запозданием", - пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ также сказала, что "беспокойство вызывает слабый рост экономики". "Наш прогноз роста экономики на этот год составляет 0,8-1,3%. В следующем году мы ожидаем повышение темпов роста, когда в полной мере заработают государственные программы", - сказала Набиуллина.