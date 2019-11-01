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Профицит бюджета Астраханской области в 2020 году составит 1,4 млрд рублей

Планируется, что в следующем году регион заработает 50,9 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин внес на рассмотрение депутатов областной думы законопроект о бюджете региона на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов. Так, в следующем году бюджет региона планируется с доходами в 50,9 млрд рублей и профицитом чуть более 1,4 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе облдумы. Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 28 ноября.

"Законопроект внесен. Согласно документу, доходы региона в следующем году составят 50,9 млрд рублей, что составляет 118,5% к первоначальному бюджету 2019 года, расходы - 49,5 млрд (104,7%). Профицит - 1,441 млрд рублей (2,8% от расходов)", - уточнили в пресс-службе.

На 2021 плановая цифра доходов составляет 53,3 млрд рублей, в 2022 - 55,9 млрд рублей. Прогнозируемые расходы - 50,4 млрд и 52,9 млрд рублей соответственно. При этом за три года планируется выйти на профицит почти в 3 млрд рублей.

Областные депутаты 15 октября внесли очередные поправки в бюджет региона на 2019 год. Доходы за счет роста поступлений от налога на прибыль организаций увеличены на 2,8 млрд рублей - до 53,4 млрд рублей, расходы снижены на 271 млн рублей - до 53,3 млрд рублей, профицит составит 69,5 млн рублей. В результате перераспределения средства будут направлены на реализацию национального проекта "Демография", а также на субсидии муниципалитетам для софинансирования программ, связанных с капитальным строительством.

Изначально бюджет области на 2019 год был принят с дефицитом в размере 1,4 млрд рублей.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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