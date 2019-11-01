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Первые поезда в режиме "виртуальной сцепки" отправились из Хабаровска в Находку

Технология интервального регулирования предполагает синхронное движение двух разных поездов с минимально допустимым удалением друг от друга
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Два грузовых поезда в режиме "виртуальной сцепки" отправились сегодня со станции Хабаровск-2 на станцию Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД"), следует из сообщения магистрали.

Технология интервального регулирования предполагает синхронное движение двух разных поездов с минимально допустимым удалением друг от друга. На локомотивы устанавливаются радиомодемы, с помощью которых по защищенному цифровому каналу передаются режимы ведения составов и осуществляется связь между ведущим и ведомым составами.

Разработчиком системы является Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС).
Необходимость внедрения новой технологии в организации движения поездов была обусловлена ростом грузопотока на Дальний Восток.

По графику предусмотрено ежесуточно пропускать по пять пар поездов в "виртуальной сцепке". Применение данной технологии, при использовании в полном объеме, на всех "нитках" графика, может позволить без модернизации инфраструктуры увеличить пропускную способность участка на 15 поездов.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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