Онлайн-кинотеатры в России рассчитывают на защиту государства после запуска Apple TV+

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские онлайн-кинотеатры рассчитывают на помощь государства в защите своих интересов на рынке после запуска глобального стримингового сервиса Apple TV+. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу рассказал генеральный директор индустриальной ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

Эксперт напомнил, что в России с 2017 года действует закон, ограничивающий процент иностранного владения в аудиовизуальных сервисах, присутствующих на российском рынке с аудиторией более 100 тыс. пользователей.

"Корпорация Apple заявила, что годовая подписка на их сервис будет предоставляться бесплатно на все новые девайсы, причем это касается iPhone, Mac, всей линейки. Соответственно, с учетом той статистики, которая существует на рынке, а в год продается порядка 4 млн только iPhone в России, то до Нового года у нас будет уже точно порядка 1 млн пользователей сервиса", - сказал он.

Бырдин отметил, что сейчас остро стоит вопрос, как власти будут применять существующий закон. Собеседник агентства не исключил обращения ассоциации от имени индустрии в Роскомнадзор. "Возможно, коллеги нас успокоят, что все под контролем. Но если их ответ нас не удовлетворит, то, наверное, придется каким-то образом инициировать применение этого закона", - добавил он.

"В данный момент Apple, Netflix, Disney и еще несколько компаний пытаются поделить глобальный рынок видеосервисов. У нас есть закон, который может защитить нашу бухту от этого шторма", - заключил Бырдин.

Роскомнадзор просит защиты

Ранее Роскомнадзор попросил ускорить принятие подзаконных актов к закону, который регламентирует деятельность аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров). По словам главы ведомства Александра Жарова, во всем мире ожидается масштабный и агрессивный вход в индустрию медиаконтента транснациональных ИТ-гигантов. В частности, он указал на запуск Apple TV+.

Apple объявила, что услуга сервиса в среднем будет стоить в 2-2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Как отметил Жаров, это серьезный вызов, который необходимо обсуждать в отрасли.

В пресс-службе Министерства культуры РФ ТАСС также отметили, что ведомство выступает за максимально возможное увеличение числа отечественных стриминговых площадок, развитие которых в настоящее время существенно сдерживается интернет-пиратством. "Ни для кого не секрет, что кино постепенно уходит из кинотеатров на стриминговые платформы, что делает вопрос борьбы с пиратством еще более актуальным. Со своей стороны Минкультуры России будет предлагать различные варианты решения проблемы интернет-пиратства, связанные с блокировкой интернет-ресурсов, занимающихся распространением нелегального контента и ссылок на него. Надеемся, что наши общие с профессиональным сообществом усилия дадут свои плоды и в России онлайн-кинотеатры будут активно развиваться", - сказал собеседник агентства.