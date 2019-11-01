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Российская экопродукция получит название "зеленый стандарт"

Всероссийское онлайн-голосование по выбору логотипа такой продукции было доступно на сайте Минсельхоза с 9 по 25 октября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российская продукция с улучшенными экологическими характеристиками будет называться "зеленый стандарт". Об этом ТАСС сообщили в Минсельхозе.

"Для продукции с улучшенными экологическими характеристиками было выбрано название "зеленый стандарт", - сообщил официальный представитель министерства.

Он также напомнил, что всероссийское онлайн-голосование по выбору логотипа такой продукции было доступно на сайте Минсельхоза с 9 по 25 октября. Официальные итоги будут подведены после выдачи соответствующего патента.

Как добавили в Минсельхозе, законопроект о продукции с улучшенными экологическими характеристиками разработан, документ сейчас дорабатывается после прохождения процедуры общественного обсуждения.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 9 октября 2019 года сообщил что Минсельхоз работает над созданием зеленого бренда для продуктов с улучшенными экологическими характеристиками. Он отмечал, что речь не идет о снижении требований по качеству. Основное отличие продукции, которая будет производиться под брендом зеленой продукции, от органической будет состоять в том, что при ее производстве будет использоваться определенное количество высококачественных, высококлассных удобрений, пояснял министр. При этом, по его словам, такая продукция будет абсолютно безопасной для человека и окружающей среды.

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