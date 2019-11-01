В России создадут инженерный центр по разработке самолета CR929

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Инженерный центр по разработке российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 будет создан в России, его филиал будет расположен в Шанхае. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Совет директоров CRAIC, совместного предприятия России и Китая по программе широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, утвердил создание инженерного центра в России. В Шанхае, где будет происходить финальная сборка воздушных судов, будет расположен филиал инженерного центра", - сказал Мантуров.

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера реализуется с 2014 года. Самолет разрабатывается совместным предприятием "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и китайской Сomac - компанией Craic.

Базовая версия CR929-600 сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным (CR929-700) и укороченным (CR929-500) фюзеляжем.

Один из наиболее проблемных вопросов по проекту сейчас - кто из двух стран станет держателем сертификата типа самолета, то есть кто будет считаться основным разработчиком самолета.