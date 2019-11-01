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Mercedes-Benz отзывает в России около 400 автомобилей E-класса

Причиной отзыва является вероятность, что задний спойлер на двери багажника мог быть изготовлен не в соответствии с нормами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус", являющийся официальным представителем Mercedes-Benz в России, отзывает 383 автомобиля E-класса. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с августа 2016 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность, что задний спойлер на двери багажника мог быть изготовлен не в соответствии с нормами. На высоких скоростях задний спойлер может открепиться от автомобиля", - говорится в сообщении.

На авто, подпадающих под отзыв, будет произведена проверка соединения заднего спойлера и, в случае необходимости, его корректировка, указали в Росстандарте.

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