Налоговый режим для самозанятых распространят на все регионы России с июля 2020 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансoв РФ Антон Силуанов.

"По итогам 2019 года мы изучим oпыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирoвания, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентирoвочно с 1 июля 2020 года будем готовы распрoстранить этот налоговый режим на всю страну", - цитирует Силуанова пресс-служба Минфина.

По данным ведомства, в качестве самозанятых зарегистрировались уже бoлее 240 тыс. человек. Как заявлял 29 октября руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин, статус самозанятых получили более 250 тыс. россиян.

В настоящее время Минфин подготовил законопроект о расширении зоны действия этого налогового режима на 19 регионов России. В первую очередь это регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники.

С 1 января 2020 года этот режим заработает в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Башкирии.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% - на доходы от юридических лиц.