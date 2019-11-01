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Стоимость строительства трассы "Москва - Казань" в обход Тольятти составит 730 млрд рублей

Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов также уточнил, что 120 млрд рублей из этих средств заложено на строительство обхода Тольятти

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Общий объем финансирования строительства платной скоростной трассы "Москва - Казань" с обходом Тольятти составит 730 млрд рублей до 2027 года. Об этом сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

"730 млрд рублей - это строительство трассы "Москва - Казань", строительство обхода города Тольятти. Деньги бюджета, которые предполагалось направлять на два участка [трассы "Москва - Казань"], которые сдвинуты вправо (после 2024 года - прим. ТАСС), будут направлены на мероприятия, связанные с развитием М-5 и М-7", - сказал Алафинов.

Первый замминистра также уточнил, что 120 млрд рублей из этих средств заложено на строительство обхода Тольятти.

Как отметил вице-премьер РФ Максим Акимов, строительство новой платной трассы "Москва - Казань" начнется в 2020 году, полностью вся автодорога будет построена к 2027 году.

Проект трассы "Москва - Казань" включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".

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Россия
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