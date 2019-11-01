Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за нарушения в 2020 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Систему контроля, которая позволит привлекать к ответственности за нарушения ПДД владельцев машин с иностранными номерами, создадут в следующем году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Я думаю, мы в течение следующего года этот вопрос закроем. У нас перестанут безнаказанно ездить коллеги перевозчики (из других стран - прим. ТАСС), и российские перевозчики перестанут быть уязвимы по сравнению со своими зарубежными коллегами", - сказал Акимов.

По его словам, решение этого вопроса имеет системный характер. "Он требует сложной координации федеральных служб, занимающихся не только контролем соблюдения правил безопасности дорожного движения, но и весогабаритного контроля, - пояснил Акимов. - Он, безусловно, связан с органами контроля пересечения госграницы, с взаимодействием с нашими партнерами по ЕЭАС, особенно там, где у нас транспортные средства бесшовно пересекают госграницу".

Минтранс РФ совместно с МВД России, ФТС России и ФСБ России разработали законопроект, предлагающий запрет на пересечение границы России иностранным автоперевозчикам, у которых имеются неоплаченные российские штрафы, а также неоплаченные платежи госсистемы "Платон". При въезде им предлагается дать три часа на оплату штрафа, при выезде не выпускать до погашения задолженности. Сейчас легковые автомобили с иностранными номерами или грузовики, по сути, получают индульгенцию от уплаты российских штрафов из-за отсутствия у надзорных органов обмена информацией между странами.