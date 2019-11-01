Киев на переговорах с Россией по газу будет требовать контракта на большие объемы транзита

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Украина в переговорах с Россией и Евросоюзом по газу будет настаивать на заключении долгосрочного контракта на большие объемы транзита российского газа, которые смогут окупать содержание газотранспортной системы. Это подтвердил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в Верховной раде.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы соглашение по транзиту было подписано в максимально короткий срок. "Для этого, в частности, требовалось решить вопрос об анбандлинге (разделении) НАК "Нафтогаз Украины". Вчера парламент это сделал, когда принял закон 2239-1. Теперь будем работать по европейским правилам. Это дает нам возможность апеллировать к нашим европейским партнерам, союзникам и выступать с общей позицией на переговорах", - сказал премьер.

При этом он сказал, что с российской стороной у Украины, "мягко говоря, не самые простые отношения". "Мы отстаиваем украинские интересы в процессе достижения договоренностей о подписании Соглашения о транзите. Это значит, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на год. Мы будем требовать гарантий транзита в достаточных количествах, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему", - подчеркнул он.

Действующий десятилетний контракт на транзит газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В Киеве опасаются, что следствием запуска газопроводов на полную мощность может стать полное прекращение транзита российского природного газа через территорию страны, что означает потерю для бюджета Украины около $3 млрд ежегодно. Однако пока новых мощностей не хватит, чтобы полностью заместить трубопроводы, проходящие через территорию Украины.

И в Москве, и в Киеве рассчитывают подписать новый контракт до конца года, чтобы не повторить ситуацию зимы 2008-2009 годов, отметившейся самыми серьезными в истории перебоями в поставках газа в Европу. Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу планируется в ноябре. Москва предлагает Киеву обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по "ложному" реверсу. В качестве запасного варианта российская сторона готова обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год.