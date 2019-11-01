Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Киев на переговорах с Россией по газу будет требовать контракта на большие объемы транзита

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство страны делает все возможное, чтобы соглашение по транзиту было подписано в максимально короткий срок

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Украина в переговорах с Россией и Евросоюзом по газу будет настаивать на заключении долгосрочного контракта на большие объемы транзита российского газа, которые смогут окупать содержание газотранспортной системы. Это подтвердил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в Верховной раде.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы соглашение по транзиту было подписано в максимально короткий срок. "Для этого, в частности, требовалось решить вопрос об анбандлинге (разделении) НАК "Нафтогаз Украины". Вчера парламент это сделал, когда принял закон 2239-1. Теперь будем работать по европейским правилам. Это дает нам возможность апеллировать к нашим европейским партнерам, союзникам и выступать с общей позицией на переговорах", - сказал премьер.

При этом он сказал, что с российской стороной у Украины, "мягко говоря, не самые простые отношения". "Мы отстаиваем украинские интересы в процессе достижения договоренностей о подписании Соглашения о транзите. Это значит, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на год. Мы будем требовать гарантий транзита в достаточных количествах, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему", - подчеркнул он.

Действующий десятилетний контракт на транзит газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В Киеве опасаются, что следствием запуска газопроводов на полную мощность может стать полное прекращение транзита российского природного газа через территорию страны, что означает потерю для бюджета Украины около $3 млрд ежегодно. Однако пока новых мощностей не хватит, чтобы полностью заместить трубопроводы, проходящие через территорию Украины.

И в Москве, и в Киеве рассчитывают подписать новый контракт до конца года, чтобы не повторить ситуацию зимы 2008-2009 годов, отметившейся самыми серьезными в истории перебоями в поставках газа в Европу. Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу планируется в ноябре. Москва предлагает Киеву обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по "ложному" реверсу. В качестве запасного варианта российская сторона готова обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Средняя цена нефти Urals за девять месяцев снизилась на 11,21%, до $63,53 за баррель
В октябре 2019 года средняя цена барреля Urals составила $58,45
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС