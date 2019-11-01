На Кубани в 2019 году собрано более 200 тысяч тонн винограда

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края, который является один из ведущих регионов в РФ по производству винограда, в 2019 году собрали 212 тысяч тонн винограда. Это на 3 тыс. тонны больше, чем в прошлом году. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2018 году валовой сбор винограда в регионе составил 209,7 тыс. т. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.

"В этом году мы собрали более 212 тыс. тонн янтарной ягоды, ее средняя урожайность превышает 100 ц/га - это хороший результат. Богатый урожай собрали все виноградарские районы - Темрюкский, Крымский, Анапа, Геленджик, Новороссийск", - сказал губернатор.

Он добавил, что уже через две недели виноградари приступят к высадке новых саженцев, а администрация региона будет активно участвовать в увеличении площади выращивания винограда.

"Выращивание винограда - это сложный и кропотливый труд, который нуждается в поддержке, и прежде всего, финансовой. Чтобы виноградари могли увеличивать площадь насаждений, только в этом году на закладку молодых виноградников и питомниководство мы выделяем более 850 млн рублей", - уточнил Кондратьев.

Как уточнили ТАСС в краевом Министерстве сельского хозяйства, по сравнению с 2018 годом финансирование виноградарства в крае увеличилось более, чем в два раза. Урожай винограда в 2019 году вырос из-за оптимальных погодных условий в течение всего года.

О виноградарско-винодельческой отрасли на Кубани

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли. На Кубани находится треть всех виноградников страны и производится 48% российского вина и 32% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Краснодарский край в 2019 году увеличил экспорт вина на 7% по сравнению с 2018 годом, в том числе за счет поставок в пять новых стран: Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию и Канаду.