"Совкомфлот", ВЭБ и "Звезда" подписали соглашение о финансировании газовоза для "Новатэка"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Совкомфлот", ВЭБ.РФ и "Звезда" подписали соглашение о финансировании строительства пилотного танкера-газовоза ледокольного типа на "Звезде" для проекта "Новатэка" - "Арктик СПГ - 2". Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

"Группа компаний "Совкомфлот", группа ВЭБ.РФ и ССК "Звезда" подписали пакет соглашений, предусматривающих финансирование строительства пилотного танкера-газовоза на верфи "Звезда" с целью дальнейшей передачи в тайм-чартер ПАО "Новатэк" для проекта "Арктик СПГ - 2", - говорится в сообщении.

Танкер-газовоз ледокольного типа класса Arc7 предназначен для круглогодичной транспортировки СПГ в сложных ледовых условиях Северного морского пути и способен самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м, уточняется в релизе.

Ранее на наблюдательном совете ВЭБ.РФ премьер министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что госкорпорация может профинансировать поставки 15 танкеров-газовозов, построенные на верфи "Звезда". По его словам, общая стоимость строительства танкеров - более 300 млрд рублей. Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил журналистам, что суда должны быть поставлены до 2024 года.

"Это уже седьмое судно, по которому мы подписываем соглашения о финансировании строительства на "Звезде" с последующей передачей их в лизинг. Всего на текущий момент одобрено участие ВЭБ.РФ в поставках 21 танкера. Рост портфеля заказов на верфи - основа для дальнейшей работы наших партнеров по увеличению уровня локализации производства", - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, слова которого приводятся в пресс-релизе госкорпорации.