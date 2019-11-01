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В ОЭЗ "Липецк" появится завод по производству соевого масла стоимостью 6 млрд рублей

Компания "Сойпром" приступит к реализации проекта в январе 2020 года

ТАСС, 1 ноября. Завод по производству соевого масла и изолированного белка с объемом инвестиций более 6 млрд рублей построят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк", соответствующее соглашение с инвестором - компанией "Сойпром" подписано в пятницу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ, ввести завод в эксплуатацию планируется в 2023-2024 годах.

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"Новый резидент с объемом инвестиций более 6 млрд рублей появится в ОЭЗ "Липецк". Компания "Сойпром" сегодня подписала соглашение с особой экономической зоной промышленно-производственного типа "Липецк". Основной профиль компании - глубокая переработка сои. В частности, речь идет о производстве соевого масла и соевого изолированного белка", - говорится в сообщении ОЭЗ.

К реализации проекта инвестор приступит в январе 2020 года. Общая площадь земельного участка, выделенного компании, составит 20 га, производственные и административные помещения расположатся на 74,9 тыс. кв. м. На заводе будет создано 150 рабочих мест.

В пресс-службе ОЭЗ отметили, что в России не развита индустрия переработки сои, что дает новому предприятию конкурентные преимущества.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га создана в Липецкой области в 2005 году, в числе ее резидентов компании из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики, машины и автокомпоненты. В 2015 году в ОЭЗ "Липецк" создан Елецкий участок особой экономической зоны площадью около 1,3 тыс. га, на его территории планируется разместить 46 резидентов с инвестициями 176 млрд рублей и обеспечить 10 тыс. рабочих мест.

Теги
РоссияЛипецкая область
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