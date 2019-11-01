Стала известна стоимость проезда по новой трассе "Москва - Казань"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Цена проезда по новой трассе "Москва - Казань" составит не более 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей, сообщил журналистам глава компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"2,5 тыс. [рублей] максимум для легкового [автомобиля] и 6 тыс. - для грузовика", - заявил он, отвечая на вопрос о цене проезда по новой трассе. - Это аналогично тому, что сейчас есть по М-11".

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что строительство трассы начнется в 2020 г., а завершится к 2027 г. Общий объем финансирования составит более 610 млрд руб., уточнил первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

Проект трассы "Москва - Казань" включили в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г. и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".