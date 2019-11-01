Более чем у половины работающих россиян есть кредиты

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Около 54% занятого населения России, по данным на 1 сентября 2019 года, имеют банковские кредиты, сообщается в докладе ЦБ "Анализ тенденций на рынке кредитования физических лиц в 2015-2019 годах на основе данных бюро кредитных историй".

"Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. рублей хотя бы по одному кредиту, составило на 1 сентября 2019 года 39,5 млн человек, увеличившись с 2015 года на 6,6 млн человек. Текущее количество заемщиков - около 54% от занятого населения и 36% от числа избирателей", - говорится в материалах ЦБ.

Регулятор отмечает, что сопоставимые данные по другим странам отсутствуют, "однако на основании имеющейся информации можно сделать вывод, что охват кредитованием в России существенно ниже, чем в странах, где имели место кризисы, вызванные закредитованностью населения".

Согласно данным бюро кредитных историй, которые приводятся в докладе ЦБ, две трети всех заемщиков имеют необеспеченный потребительский кредит или задолженность по кредитным картам. Так, на портфель потребительских кредитов (без учета кредитных карт) на 1 сентября 2019 года приходится 42% совокупной задолженности по кредитам физических лиц.

"Наблюдается рост задолженности по потребительским кредитам в сочетании с другими кредитными продуктами. Если на начало 2015 года только 34% заемщиков имели в сочетании с потребительским кредитом другой кредитный продукт, то к 1 сентября 2019 года таких заемщиков стало уже 42%", - указывается в докладе.

Этот факт, по мнению ЦБ, "увеличивает риски кросс-дефолта заемщиков по имеющимся кредитам".

С точки зрения потенциальных рисков регулятор также выделяет заемщиков, которые с 2017 года активно наращивают долг, привлекая новые кредиты до погашения старых. Их количество составляет 3,7 млн человек, а объем задолженности увеличился с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб. По кредитам этой группы заемщиков пока не наблюдается просрочки, однако быстрый рост долга может свидетельствовать о возрастающих рисках платежеспособности, указывают в ЦБ.