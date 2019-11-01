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Астраханский судозавод спустил на воду первое речное круизное судно серии "Золотое кольцо"

Закладка этого судна прошла в январе прошлого года

АСТРАХАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Астраханский судостроительный завод "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в пятницу спустил на воду первое в РФ речное круизное судно серии "Золотое кольцо" (ПКС -180) которое сможет работать даже на мелководье. Теплоход построен для компании "Волгасервис" (входит в группу компаний "Гама", Нижний Новгород) и ориентировочно выйдет в навигацию в 2020 году, сообщил в пятницу журналистам гендиректор группы компаний "Гама" Дмитрий Галкин.

Закладка этого судна прошла в январе прошлого года. Второе такое судно было заложено в июне 2018 и пока еще строится. Проект (ПКС-180) представляет собой трехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров. У судна малая осадка, что даст возможность безопасно передвигаться по неглубоким рекам, под мостами, а также даст возможность подходить к необорудованным берегам.

"Такие именно суда не строились, это первое речное круизное мелкосидящее судно. Его строительство - тенденция современного времени с учетом проблем с маловодностью и мелководьем. (...) Это судно позволит расширить географию речных круизов. Сегодня в России используется только половина тех водных путей, которые есть, а этим проектом мы расширяем географию практически на 100%", - сказал Галкин.

Он заметил, что теплоход будет достраиваться еще несколько месяцев на собственном предприятии компании в Нижнем Новгороде. В навигацию судно должно выйти в третьем квартале 2020 года. Теплоход будет работать по кольцевому маршруту между Москвой и Нижним Новгородом. Общая стоимость одного такого теплохода - более 500 млн рублей.

Первый заместитель гендиректора "Южного центра судостроения и судоремонта" (в него входит судозавод "Лотос") Владимир Прудыус отметил, что для завода строительство таких туристических пассажирских судов - новая веха, при этом предприятие рассчитывает на новые подобные заказы.

Судозавод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны.

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РоссияАстраханская область
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