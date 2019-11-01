Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индустриальный парк на площади 150 га создадут в ТОР "Дагестанские Огни"

Эта территория полностью предназначена для создания индустриального парка по программе развития моногородов

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Индустриальный парк для реализации проектов резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Дагестанские Огни" будет создан в Дагестане, для этого городу передан участок земли площадью 150 га, сообщил в пятницу ТАСС глава городской администрации Зейдулла Гашимов.

"Постановлением правительства Республики Дагестан нам было выделено 150 га земли дополнительно. <…> Эта территория полностью предназначена для создания индустриального парка по программе развития моногородов", - сказал Гашимов, добавив, что в индустриальном парке будут размещаться предприятия, получившие статус резидентов ТОР "Дагестанские Огни".

По его словам, участок был передан городу, так как собственных свободных земель, подходящих для реализации проектов резидентов ТОР в Дагестанских Огнях, нет, и проблема была решена за счет земель, находившихся в республиканской собственности. "Сейчас мы получили на эти земли всю документацию, сейчас это земля [муниципального образования] "Город Дагестанские Огни", - пояснил собеседник ТАСС, не уточнив срок создания индустриального парка.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития (ТОР).

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Новый завод по производству косметики для волос ввели в эксплуатацию в подмосковной Дубне
На новом автоматизированном предприятии создадут около 40 рабочих мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС