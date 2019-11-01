Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китайский город Санья открыл регулярное авиасообщение с Томском

Путешествие в обе стороны занимает 13,5 часа

ХАЙКОУ /Китай/, 1 ноября. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань открыл регулярное прямое воздушное сообщение с Томском. Об этом сообщило муниципальное управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

По его данным, 30 октября в 01:38 по местному времени (20:38 мск, вторник) первый самолет примерно со 160 российскими пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Санья. Перелеты по вторникам будет осуществлять авиакомпания NordStar, путешествие в обе стороны занимает 13,5 часа.

Как отмечается в сообщении, Томск для Китая имеет большое значение как в плане туризма, так и в области образования и в деловой сфере. "Открытие этого рейса позволит создать более благоприятные условия для поездок студентов, предпринимателей и туристов", - заявило управление.

Власти Санья также отметили, что этот маршрут заложил основу для развития нового воздушного коридора, который увеличит масштабность международной инициативы "Один пояс - один путь". "Он расширит географию прямого авиасообщения между Санья и РФ, откроет новую страницу в развитии экономических и культурных отношений между двумя странами", - подчеркивается в сообщении.

Согласно официальной статистике, аэропорт Санья обслуживает 39 международных авиарейсов, обеспечивая прямое сообщение с 33 городами, из них 21 относится к регионам с русскоязычным населением. В 2019 году этот южнокитайский курорт открыл прямой воздушный маршрут в Жуковский, Уфу и Казань.

Теги
КитайТомская областьХайнань
Реклама на ТАСС
Новый завод по производству косметики для волос ввели в эксплуатацию в подмосковной Дубне
На новом автоматизированном предприятии создадут около 40 рабочих мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС