Китайский город Санья открыл регулярное авиасообщение с Томском

ХАЙКОУ /Китай/, 1 ноября. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань открыл регулярное прямое воздушное сообщение с Томском. Об этом сообщило муниципальное управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта.

По его данным, 30 октября в 01:38 по местному времени (20:38 мск, вторник) первый самолет примерно со 160 российскими пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Санья. Перелеты по вторникам будет осуществлять авиакомпания NordStar, путешествие в обе стороны занимает 13,5 часа.

Как отмечается в сообщении, Томск для Китая имеет большое значение как в плане туризма, так и в области образования и в деловой сфере. "Открытие этого рейса позволит создать более благоприятные условия для поездок студентов, предпринимателей и туристов", - заявило управление.

Власти Санья также отметили, что этот маршрут заложил основу для развития нового воздушного коридора, который увеличит масштабность международной инициативы "Один пояс - один путь". "Он расширит географию прямого авиасообщения между Санья и РФ, откроет новую страницу в развитии экономических и культурных отношений между двумя странами", - подчеркивается в сообщении.

Согласно официальной статистике, аэропорт Санья обслуживает 39 международных авиарейсов, обеспечивая прямое сообщение с 33 городами, из них 21 относится к регионам с русскоязычным населением. В 2019 году этот южнокитайский курорт открыл прямой воздушный маршрут в Жуковский, Уфу и Казань.