Источник: рентабельной для добычи нефти в России хватит на 33 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии направило в министерство энергетики России доклад об итогах инвентаризации месторождений углеводородов, чьи запасы превышают 5 млн тонн. Документ проходит процедуру согласования, сообщили ТАСС в Минэнерго и Минприроды.

"Подготовлен доклад в правительство РФ "Об итогах инвентаризации запасов углеводородного сырья для месторождений свыше 5 млн тонн нефтяного сырья". Проект доклада направлен на согласование в Минэнерго. Документ проходит согласование", - сообщили в Минприроды.

"Документы от Минприроды были получены, ведем плотную работу с этим министерством в части завершения процесса инвентаризации", - добавили в Минэнерго.

Источник ТАСС в одном из министерств отметил, что, согласно документу, в России имеется 609 крупных месторождений (каждое с запасами выше 5 млн тонн). Их общие запасы составляют 17,4 млрд тонн нефти, из которых рентабельными являются 11 млрд тонн, то есть 64% от общего объема. По словам собеседника агентства, этих запасов без учета их воспроизводства хватит России на 33 года.

Самая высокая доля рентабельности у "Русснефти" и "Татнефти" - 81%, самая низкая - у "Газпрома" (39%) и "Сургутнефтегаза" (41%). У "Роснефти", крупнейшей в России по объемам добычи, рентабельность составляет 69%, у "Лукойла" - 63%, у "Газпром нефти" - 62%.

В конце октября вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что Минэнерго подготовило проект дорожной карты по инвентаризации нефтяных месторождений в России для стимулирования трудноизвлекаемых запасов нефти. Первым шагом в этом направлении, по его словам, должно быть утверждение единой методики вместе с Минприроды. В дальнейшем на основе инвентаризации должны быть проработаны механизмы дифференцированной нагрузки и стимулирования нефтедобытчиков.