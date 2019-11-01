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Белоруссия подпишет с Китаем соглашение на получение кредита на $500 млн в 2019 году

Описание
© EPA-EFE/ANDREA VERDELLI/POOL

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Белоруссия в 2019 году рассчитывает подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму $500 млн. Об этом заявил в пятницу министр финансов Белоруссии Максим Ермолович на "Октябрьском экономическом форуме" в Минске.

"Наши переговоры с банками Китая вывели на подготовку кредитного соглашения (с Государственным банком развития Китая) по привлечению 3,5 млрд юаней, это в эквиваленте составляет примерно $500 млн", - сказал он.

По его словам, Минск надеется, что до конца текущего года "удастся завершить процедуры по получению этих средств".

Теги
БелоруссияКитай
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