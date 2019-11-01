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Силуанов: электронные визы должны действовать на всей территории России

Власти настроены максимально задействовать этот инструмент с 2021 года, отметил первый вице-премьер

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноября. /ТАСС/. Механизм электронных российских виз должен быть всеобъемлющим и действовать для всей территории РФ. Российские власти настроены максимально задействовать этот инструмент с 2021 г. Об этом сказал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по развитию экспорта.

"Мы договорились, что с 2021 г. электронные визы должны максимально действовать. Сегодня есть несколько регионов, городов, где проводится эксперимент по применению этого инструмента, и он везде показывает хороший результат. Поэтому в правительстве есть понимание, что это нужно сделать всеобъемлющим - возможность получения электронных виз", - сказал он.

Электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября заработал режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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