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ФАС вновь отложила рассмотрение дела против Apple из-за действий на рынке приложений

При этом в ведомстве не уточнили, на какой срок отложено рассмотрение дела

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь отложила рассмотрение дела в отношении компании Apple, возбужденного по жалобе "Лаборатории Касперского" в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России приняла решение отложить рассмотрение дела в отношении Apple, связанного с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств", - отметили в ФАС. При этом в ведомстве не уточнили, на какой срок отложено рассмотрение дела.

В августе ФАС возбудила дело против Apple Inc. по заявлению "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids со стороны компании Apple. В то же время Apple добавила в iOS 12 собственное приложение Screen Time (экранное время), которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

По мнению ФАС, это может говорить о том, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

В конце апреля Apple в своем официальном сообщении объяснила удаление приложений для родительского контроля ряда сторонних разработчиков из магазина приложений App Store тем, что они не соответствовали требованиями политики корпорации в части безопасности и конфиденциальности пользователей. В корпорации указывали, что удаление приложений сторонних разработчиков для родительского контроля из App Store - это не вопрос конкуренции, а вопрос безопасности.

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