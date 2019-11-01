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ЦРПТ профинансирует стартап, исключающий затраты на оборудование для маркировки

Технология позволяет наносить код не на производственной линии компании, а при изготовлении упаковки и этикетки в типографии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Оператор системы маркировки в РФ Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) проинвестирует технологический стартап SPT, который, как ожидается, исключит затраты компаний на оборудование для маркировки и будет содействовать цифровым инновациям в экономике. Стороны подписали соответствующее соглашение, сообщили в пятницу в пресс-службе оператора.

"SPT обладает технологией по нанесению кодов не на производственной линии компании, а при изготовлении упаковки и этикетки в типографии. Данное решение исключает необходимость для производителей дооборудовать собственные линии печатающим оборудованием и нести сопутствующие затраты на их обслуживание - эти затраты становятся равны нулю", - сказали в пресс-службе.

В компании также отметили, что изучали рынок в течение трех месяцев на предмет оптимальных технических решений для физической маркировки продукции. "SPT будет оказывать услуги по инсталляции и обслуживанию программно-аппаратного комплекса для печати кодов в типографиях", - пояснили в пресс-службе, отметив, что решение уже было апробировано в промышленном режиме для продукции компании "Курское молоко".

Стартап предлагает оборудование для цифровой печати, установленное в машину флексографской печати, интегрировать с системой цифровой маркировки для возможности типографии "забирать" по защищенным каналам коды data matrix и печатать их на этикетке и упаковке в автоматизированном режиме. "Помимо упрощения интеграции в систему, создание цифровой копии отрасли и цифрового двойника каждого товара само по себе создает инновации. Во-первых, данное решение создает принципиально новый вид упаковки с цифровым элементом и новый гибридный процесс в работе потребительской отрасли. Во-вторых, производители путем нанесения двумерного кода data matrix получают возможность использовать direct-to-customer маркетинг через мобильное приложение", - пояснили в ЦРПТ, отметив, что этикетка оживает и начинает работать напрямую с клиентом, позволяя производителям повышать их лояльность.

В ЦРПТ агентству сумму инвестиций не уточнили, отметив, что "дизайн сделки еще дорабатывается".

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