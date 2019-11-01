Samsung сменил главу мобильного подразделения компании в России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Руководитель мобильного подразделения Samsung (Samsung Mobile) в России Дмитрий Гостев покинул компанию, его место с 1 ноября занял вице-президент Samsung Electronics Ким Бум Джин. Об этом говорится в сообщении компании.

"Samsung Electronics объявляет об изменениях в составе управления Samsung Mobile в России. Дмитрий Гостев - руководитель Samsung Mobile в России - после 13 лет работы принял решение покинуть компанию. С 1 ноября операционное управление подразделением Samsung Mobile в России переходит к вице-президенту Samsung Electronics Ким Бум Джину", - отметили в компании.

Гостев начал работать в Samsung с 2006 года, главой Samsung Mobile был назначен в 2017 году. На этой должности он отвечал за реализацию стратегии компании в сегменте мобильных и носимых устройств, развитие и продвижение продуктового портфеля, вывод инновационных продуктов и сервисов.