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Правительство Северной Осетии одобрило проект бюджета на 2020 год

В следующем году республика прогнозирует доходы в сумме около 31 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии на внеочередном заседании одобрило проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"Основные параметры бюджета следующего года - доходы прогнозируются в сумме 30 млрд 953 млн 489 тыс. рублей, а расходная часть составит 30 млрд 599 млн 135 тыс. рублей. Профицит носит технический характер, преследуя определенную цель - в следующем году Северная Осетия должна выплатить 10% государственного долга, что отражается суммой в 769 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прогнозируется, что к концу 2020 года сумма государственного долга составит 8 млрд 97 млн рублей, или 63,2% от объема налоговых и неналоговых доходов. Согласно законопроекту, в следующем году общая сумма налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в размере 12 млрд 806 млн рублей, что на 1 млрд 150 млн рублей больше ожидаемого показателя 2019 года.

"В ходе рассмотрения законопроекта подчеркивалась социальная направленность бюджета - 21 млрд 932 млн рублей или 71,7% от расходной части направляются на здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, физическую культуру и спорт. Затраты на осуществление комплекса мероприятий в области социальной политики составят 8,4 млрд рублей, на образование бюджетом предусмотрена расходы, исчисляемые суммой в 8,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в следующем году в территориальный фонд обязательного медицинского страхования поступят 3,4 млрд рублей в качестве платежей за неработающее население.

"В принятом документе отражены все необходимые параметры, в том числе это расходы на выплату заработной платы, исполнение социальных обязательств. По всем мероприятиям, которые предусмотрены в федеральном бюджете следующего года, обозначен требуемый уровень софинансирования. Созданы важные предпосылки для успешной реализации национальных проектов, государственных и целевых программ", - приводятся в сообщении слова председателя республиканского правительства Таймураза Тускаева.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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