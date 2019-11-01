Google покупает производителя смарт-браслетов и фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Компания Google, принадлежащая холдингу Alphabet, покупает производителя смарт-браслетов и фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Fitbit (штаб-квартира в Сан-Франциско, шт. Калифорния).

В сообщении говорится, что Google приобретет компанию по цене $7,35 за акцию.

"С помощью ресурсов и имеющей международный масштаб платформы Google компания Fitbit сможет ускорить внедрение инноваций в сфере портативных устройств, быстрее развиваться и сделать [гаджеты для отслеживания показателей] здоровья еще более доступными для всех", - прокомментировал гендиректор Fitbit Джеймс Парк, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

Fitbit - американская компания, основанная в 2007 году. Она производит товары потребительской электроники, включая устройства для фитнеса и мониторинга физической активности.