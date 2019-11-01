Reuters: расширение СПГ-завода "Сахалин-2" приостановлено

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Расширение завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" приостановлено в связи с недостатком ресурсной базы, международными санкциями и планами "Газпрома" по расширению поставок газа в Китай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Никаких движений по третьей линии (СПГ-завода - прим. ТАСС) нет", - сообщил собеседник Рейтер.

При этом в декабре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что доля РФ на мировом рынке СПГ составляет около 4%, к 2035 планируется увеличить ее до 15-20%.

"Сахалин-2" является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа (СПГ). Он был запущен в 2009 году, а годом позже вышел на полную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем за счет оптимизации работы компания смогла еще более увеличить производство, что позволило в 2018 году произвести 11,41 млн тонн СПГ. Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.

Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода до 15 миллионов тонн. В апреле сообщалось, что компания Sakhalin Energy завершила разработку проектной документации для строительства третьей очереди проекта, но об окончании переговоров по сырьевому газу для расширения завода говорить пока рано. При этом в мае "Газпром" сообщал, что рассматривает в качестве ресурсной базы для расширения завода СПГ "Сахалин-2" газ "Сахалина-3".