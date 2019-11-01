Определен перевозчик по железной дороге в Крым. Первые пассажиры поедут в 2019 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс", говорится в сообщении Минтранса. Первые поезда планируется запустить в 2019 году после ввода железнодорожной части Крымского моста. Как следует из сообщения, первыми направлениями перевозчика станут Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

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"Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". С соответствующей инициативой выступила сама компания, - говорится в сообщении. - Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив".

"Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности.

Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года.

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