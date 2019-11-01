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Авиасообщение с Карелией возобновлено после модернизации ВПП аэропорта Петрозаводска

Специалисты досрочно завершили реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома Бесовец

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно завершили реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома Бесовец в Петрозаводске (Карелия). Первый самолет совершил на нее посадку в пятницу, сообщили в Министерстве обороны России.

"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно завершили реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома, что позволило возобновить регулярные авиарейсы в Карелию", - отметили в Минобороны.

Во время реконструкции специалисты построили разворотные карманы на концевых участках полосы с обоих курсов посадки. Это позволит принимать воздушные суда любых типов.

На время ремонтных работ регулярное авиасообщение с Карелией было прервано.

Сейчас специалисты выполняют строительство нового аэровокзального комплекса аэродрома. Работы проходят в соответствии с Федеральной целевой программой по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. Завершение возведения объектов запланировано на весну 2020 года.

Теги
РоссияКарелия
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