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Власти Карелии предложили сделать регион пилотным по внедрению электронных виз

Глава региона Артур Парфенчиков считает, что это позволило бы республике нарастить свой туристический потенциал

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Карелия просят правительство РФ сделать регион пилотным по внедрению системы электронных виз для иностранных граждан. Это позволило бы региону нарастить свой туристический потенциал, сообщил в пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков, выступая с докладом на совещании по развитию экспорта в регионе, участие в котором принял первый вице-премьер правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов.

"Правительство республики проводит работу по применению механизма получения электронных виз для иностранных граждан. Это видится особенно актуальным в связи с празднованием в следующем году столетнего юбилея Республики Карелия. Считаем важным поддержать эти инициативы. Просьба поручить Министерству иностранных дел РФ проработать вопрос возможности включения республики в число пилотных регионов по внедрению электронных виз", - сказал губернатор.

Он также назвал природу одним из главных богатств республики, которое привлекает туристов. "В качестве одного из приоритетных направлений развития рассматриваем экологический туризм, что, безусловно, нашло свое отражение в региональном проекте "Экспорт услуг". Уже сегодня эффективная реализация принятых в республике мер государственной поддержки туристической отрасли (таких как компенсация затрат на строительство средств размещения, включая хаус-боты, это плавающие домики, объектов туристкой инфраструктуры, придорожного сервиса, приобретение техники для активного отдыха) способствовало росту объема внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма, которые в первой половине текущего года возросли более чем в 12 раз", - отметил Парфенчиков.

По его словам, власти делают ставку и на развитие новых туристических маршрутов, в том числе, создаваемых с участием партнеров из Финляндии.

"По оценке наших финских партнеров, с которыми начали работу по подготовке новых межгосударственных маршрутов, существует интерес как со стороны жителей Финляндии, так и со стороны граждан третьих стран по совместному посещению России и Финляндии. Для улучшения транспортной доступности, развития внешнеэкономической деятельности, повышения туристической привлекательности северной части Карелии мы сейчас работаем над передачей в федеральную собственность самой северной нашей автодороги. Приведение [ее] в нормативное состояние даст импульс развития северного межграничного туризма", - сказал губернатор.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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