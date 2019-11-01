Landis+Gyr представила усовершенствованную систему управления умными счетчиками

ТАСС, 1 ноября. Американская энергетическая компания Landis+Gyr объявила о выпуске платформы MDMS 4.2, позволяющей повысить производительность системы управления данными "умных" счетчиков, сообщило издание Smart Energy Internaitonal.

Обновленная версия платформы MDMS предоставляет возможность улучшенной интеграции с программным обеспечением Landis+Gyr Command Center для повышения скорости считывания данных счетчиков и точности расчета интервалов между событиями. Кроме того, в обновленную версию системы были добавлены инструменты для автоматизации бизнес-процессов, нацеленные на повышение эффективности коммунальных предприятий.

Программное обеспечение, разработанное компанией, позволяет интегрировать платформу с IoT-устройствами, в то время как аккумулируемые данные обрабатываются алгоритмически, что позволяет повысить уровень информированности в принятии управленческих решений.