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Landis+Gyr представила усовершенствованную систему управления умными счетчиками

Программное обеспечение повысит уровень информированности в принятии управленческих решений

ТАСС, 1 ноября. Американская энергетическая компания Landis+Gyr объявила о выпуске платформы MDMS 4.2, позволяющей повысить производительность системы управления данными "умных" счетчиков, сообщило издание Smart Energy Internaitonal.

Обновленная версия платформы MDMS предоставляет возможность улучшенной интеграции с программным обеспечением Landis+Gyr Command Center для повышения скорости считывания данных счетчиков и точности расчета интервалов между событиями. Кроме того, в обновленную версию системы были добавлены инструменты для автоматизации бизнес-процессов, нацеленные на повышение эффективности коммунальных предприятий.

Программное обеспечение, разработанное компанией, позволяет интегрировать платформу с IoT-устройствами, в то время как аккумулируемые данные обрабатываются алгоритмически, что позволяет повысить уровень информированности в принятии управленческих решений.

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