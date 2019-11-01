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"Нафтогаз": Киев пока не сможет привлекать западных партнеров к управлению ГТС

Глава компании Андрей Коболев уточнил, что депутаты Верховный рады не предусмотрели такую возможность в законе о выделении газотранспортной системы из структуры "Нафтогаза Украины"

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины не предусмотрела возможность привлечения западных партнеров к управлению газотранспортной системы (ГТС) Украины в законе о выделении ГТС из структуры "Нафтогаза Украины". Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в Facebook.

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"К сожалению, депутаты не сохранили в законе возможность привлекать к управлению ГТС западных партнеров. К этому вопросу придется возвращаться позже. Но изменения, критические для завершения анбандлинга (разделения "Нафтогаза" по видам деятельности - прим. ТАСС), парламент принял", - сообщил он.

Рада приняла в целом указанный закон 31 октября. Он необходим для сертификации независимого оператора ГТС, что Киев рассчитывает успеть сделать еще в этом году. Как пояснял премьер-министр страны Алексей Гончарук, Украина спешит внедрить энергетическое законодательство ЕС в стране, чтобы в дальнейшем на его основе заключать новые газовые контракты с Россией и другими поставщиками газа.

В правительстве страны отмечали, что новый оператор ГТС не будет продан, сдан в аренду, либо же в концессию. При этом 100% акций копании будут принадлежать государству.

Коболев заявил, что с принятием закона у Киева "есть основания убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита украинской ГТС". Между тем, признал он, для успеха в переговорах и достижения целей Украине необходимо еще многое сделать. "В частности, принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга", - пояснил Коболев.

Несколько лет назад в рамках договоренностей с европейским Энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить транспортировку, добычу и хранение газа. Сейчас все эти функции еще выполняет "Нафтогаз Украины" и его дочерние структуры.

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