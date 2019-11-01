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Минтранс отменил приказ о переводе грузовых вагонов на кассетные подшипники с 2021 года

Против этого перехода выступали как участники отрасли, так и правительство

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ отменил приказ об обязательном переводе грузовых железнодорожных вагонов с роликовых на кассетные подшипники с 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Поручение заместителей председателя правительства РФ сегодня выполнено", - отметили в пресс-службе ведомства.

Против этого перехода выступали как участники отрасли, так и правительство. Их позицию поддержали также в Российском союзе промышленников и предпринимателей и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

31 октября на совещании у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака было принято решение об отмене соответствующего приказан Минтранса. На это были даны сутки.

Инициативу Минтранса поддерживали РЖД. По мнению компании, эта мера позволит увеличить срок службы железнодорожных колес и снизить издержки владельцев вагонов. Предполагалось, что процесс перехода займет 8-10 лет.

В Совете потребителей по вопросам деятельности РЖД, в свою очередь, заявляли, что переход железнодорожной отрасли на кассетные подшипники обойдется в 200-300 млрд руб., при этом государственная поддержка не предусматривалась.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссияАкимов, Максим Алексеевич
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