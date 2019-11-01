Минтранс объявил голосование по выбору названия новой трассы "Москва - Казань"

"Минтранс России совместно с Государственной компанией "Автодор" объявляют о старте открытого сбора вариантов названия для скоростной автомобильной дороги "Москва - Казань" - говорится в сообщении Минтранса. - Три варианта названия уже есть: "Восток", "Евразия", "Казань". Можно проголосовать за них, отправив письмо на электронную почту imya-m12@yandex.ru. Также есть возможность прислать свой собственный вариант названия дороги".

В Министерстве транспорта напомнили, что новая трасса объединит четыре крупнейших агломерации - Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую, и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью.

Ранее вице-премьер Максим Акимов попросил Минтранс объявить конкурс по выбору названия для платной трассы "Москва - Казань" с продлением до Екатеринбурга. Планируется, что автодороге присвоят индекс М-12.

Строительство новой трассы начнется в 2020 году, а завершится к 2027 году, ранее отмечал вице-премьер. Общий объем финансирования ее строительства составит более 610 млрд рублей, сообщал первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

Согласно новому проекту, строительство трассы "Москва - Казань" будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков. Это маршрут из Москвы до Владимира с обходом Владимира, к строительству которого и приступят в 2020 году, а также южный обход Казани. Проект трассы "Москва - Казань" включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".