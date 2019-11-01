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Торговая война
Обновлено 

CNBC: Китай и США достигли консенсуса по "основным торговым вопросам"

По информации телекомпании, стороны обсудили график проведения будущих консультаций

ТАСС, 1 ноября. Китайские власти достигли консенсуса по основным торговым вопросам с Соединенными Штатами. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNBC.

По ее информации, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и конструктивно" обсуждались основные вопросы, необходимые для достижения торгового соглашения между двумя государствами. Кроме того, отмечает телекомпания, стороны обсудили график проведения будущих консультаций.

В свою очередь офис Лайтхайзера в заявлении, текст которого приводит агентство Reuters, отметил, что США и Китай "достигли прогресса в различных областях и находятся в процессе решения неурегулированных вопросов". "Обсуждения продолжатся на уровне заместителей [глав делегаций]", - указали в офисе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают место для заключения договоренностей, которые охватят около 60% будущего торгового соглашения.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

В новость были внесены изменения (21:10 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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