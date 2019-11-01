Минфин США продлил срок завершения сделок с "Группой ГАЗ" до 31 марта 2020 года

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 31 марта 2020 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании. Об этом сообщило в пятницу Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Ведомство распространило две так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13M) касается продления срока избавления от активов "Группы ГАЗ", а в другой (General License 15G) прописаны сроки продления сделок с ней.

США 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского Минфина попали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске "Русал" и группа En+, промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, компания "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

Изначально Минфин США дал время до 7 мая 2018 года на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, и время до 5 июня на то, чтобы разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки продлевались несколько раз.

27 января Министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго".