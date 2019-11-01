Лавров: США сами доказали, что доллар - ненадежная валюта

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. США бездумным использованием санкций продемонстрировали, что американский доллар является ненадежной валютой, поскольку страны, использующие ее, могут оказаться заложниками американской внешней политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Никто не застрахован, даже американские союзники, от санкций. Это такая "дубина", которой "размахивают" абсолютно бездумно, - сказал Лавров, добавив, что страны, использующие в расчетах американские доллары могут в любой момент оказаться в заложниках геополитических планов Вашингтона. - Президент России Владимир Путин не раз об этом говорил - это колоссальная ошибка США, потому что, да, многие страны послабее будут подчиняться, пытаться следовать американским ультиматумам в стремлении избежать или избавиться от санкций, но в среднесрочной и тем более в долгосрочной перспективе это будет работать против доллара, поскольку США доказали, что доллар - ненадежная валюта".