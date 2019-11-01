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Госдолг США вновь побил рекорд

Он составил $23 трлн
Здание Минфина США REUTERS/Brian Snyder
Описание
Здание Минфина США
© REUTERS/Brian Snyder

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Государственный долг США достиг новой рекордной отметки в $23 трлн. Соответствующие данные распространило в пятницу в ежедневном отчете Министерство финансов США.

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Число, которое приводится в документе, отражает состояние госдолга страны на вечер 31 октября.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году. Нынешние долговые проблемы США - наследие финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга. Каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн.

Теги
Обама, БаракСША
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