FT: в Британии ввели мораторий на добычу углеводородов методом фрекинга

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Британское правительство ввело мораторий на добычу в стране углеводородов методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга). Об этом сообщается в газете Financial Times, передовица субботнего выпуска которой была опубликована в пятницу вечером на сайте телеканала Sky News.

Мораторий вводится на территории Англии со 2 ноября и будет действовать до тех пор, пока не появятся "убедительные новые доказательства безопасности" этого метода. Решение правительства основано на рекомендациях Управления по нефти и газу Великобритании. В подготовленном ведомством докладе говорится, что разработка британских месторождений методом фрекинга может иметь "неприемлемые последствия" для местного населения, а также вызывать землетрясения, силу которых предсказать невозможно.

Издание указывает, что консервативное правительство резко изменило свою политику по проблеме допустимости применения спорной методики. Премьер-министр страны Борис Джонсон, несмотря на активные протесты защитников природы, ранее неоднократно заявлял о том, что британские сланцевые месторождения необходимо разрабатывать с помощью доказавшего свою эффективность метода. Изменение позиции кабинета министров связывают с проведением выборов в парламент, которые должны состояться 12 декабря. Основные противники тори - Лейбористская партия и "Либеральные демократы" - добиваются полного запрета фрекинга в стране.

В ноябре 2011 года британское правительство уже вводило мораторий на добычу полезных ископаемых методом фрекинга, продержавшийся полтора года. Это произошло после того, как разработка месторождения в районе курортного Блэкпула компанией Cuadrilla вызвала два землетрясения магнитудой 2,3, что повлекло за собой волну общественных протестов. В 2018 году Cuadrilla возобновила добычу на месторождении Престон Нью Роуд в окрестностях Блэкпула. Интерес к разработке сланцевых месторождений в Великобритании высказывала также компания Ineos, принадлежащая богатейшему человеку в Соединенном Королевстве Джиму Рэтклиффу.

Согласно проведенной в 2013 году оценке Британской геологической службы, запасы сланцевого газа в стране могут достигать 37 трлн кубометров, однако впоследствии эта цифра была скорректирована в исследовании Университета Ноттингема до 5,7 трлн кубометров. Cuadrilla ориентируется на первоначальные оценки и утверждает, что лишь запасы Престон Нью Роуд достигают 5,7 трлн кубометров.

По данным Financial Times, обеспечение общественной безопасности в ходе массовых протестных акций против фрекинга и охрана мощностей компании Cuadrilla уже обошлась британскому бюджету в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.