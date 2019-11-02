Заседание Совета премьеров стран - членов ШОС началось в узком составе в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев и главы кабминов - членов ШОС начали заседание Совета глав правительств в узком составе. Встреча проходит за закрытыми дверями. Заседанию предшествовала официальная церемония фотографирования участников заседания.

Россию на встрече представляют премьер-министр Дмитрий Медведев и замглавы МИД Игорь Моргулов. Узбекскую делегацию возглавил премьер Абдулла Арипов и национальный координатор по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов. С индийской стороны - министр обороны Раджнатх Сингх и замминистра иностранных дел Гитеш Анумула Шарма.

Казахстан представляют премьер-министр Аскар Мамин и министр национальной экономики Руслан Даленов. Китайскую делегацию возглавляет премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и замминистра иностранных дел Лэ Юйчэн. С киргизской стороны - премьер Мухаммедкалый Абылгазиев и министр экономики Санжар Муканбетов, с пакистанской стороны - глава МИД Махдум Шах Махмуд Хуссейн Куреши и национальный координатор Пакистана по делам ШОС Ахмед Захур. Таджикистан представляет премьер-министр страны Кохир Расулзода и министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода.

Главы делегаций по итогам заседания Совета утвердят новую редакцию Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, рассчитанную на период до 2035 года.

Как сообщил премьер Узбекистана, следующая встреча глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Индии.

"Мы договорились, что следующее заседание Совета глав [правительств] ШОС состоится в Республике Индия, которая впервые будет председательствовать в Совете глав правительств нашей организации", - сказал он.

Арипов поздравил от имени членов Совета индийских партнеров "с принятием этой ответственной миссии".

Премьер Узбекистана также предложил учредить ежегодный экономический форум ШОС.

"В целях активизации контактов деловых кругов мы предлагаем на ежегодной основе проводить экономический форум ШОС", - сказал он, выступая на заседании совета глав правительств организации.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны - наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

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