Таможни стран - членов ШОС договорились об интеграции национальных транзитных систем

ТАШКЕНТ, 2 ноябрь. /ТАСС/. Меморандум между таможенными службами государств-членов ШОС о взаимной интеграции национальных транзитных систем подписан в субботу на полях заседания Совета глав правительств стран, входящих в эту организации.

Меморандум определяет правила взаимодействия и интеграции национальных транзитных систем с прицелом на дальнейшее углубление. Подписание этого документа позволит, в том числе, ускорить и упростить порядок совершения таможенных операций, создать условия для внедрения безбумажных технологий, унифицировать принципы функционирования национальных информационных систем.

Кроме того, стороны скрепили подписями меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Документ предполагает обмен информацией между ШОС и ФАО, а также проведение совместных семинаров, круглых столов и других мероприятий.